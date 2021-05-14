中職／林智勝仍在二軍虐菜 林威助曝歸隊時間點

中信兄弟「大師兄」林智勝，去年10月因跑壘扭傷腳踝，經檢查確定為腳踝韌帶撕裂，隨後也進行手術而宣布報銷，當時球團評估可望在今年4月歸隊，不過本季至今林智勝仍在二軍進行復健賽，中信總教練林威助透露，需要觀察其他野手狀況再決定，目前並不會將林智勝拉上一軍。

近期戰績止跌回升的中信捎來好消息，季前因腳踝傷勢而動刀的工具人岳東華，確定在今(14)日登上一軍，並將近期表現不佳的投手陳琥下放二軍，而岳東華的回歸也解決了中信內外野手替換深度問題。

至於目前已能在二軍完整出賽的老將林智勝，根據《蘋果新聞網》報導，林威助表示目前仍沒有打算將林智勝升上一軍，而在陣中野手較多的情況下，除非選手身體出現狀況才會評估。而林智勝目前在二軍展現火燙打擊手感，出賽15場繳出3成57打擊率，繳出1轟及7分打點的成績。