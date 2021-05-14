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中職／為何摸黑找陳傑憲？林子昱想問新球路

聯合報 / 記者蘇志畬／台北即時報導
味全龍隊林子昱。記者蘇志畬／攝影
味全龍隊林子昱。記者蘇志畬／攝影

「我那顆球怎麼樣？」味全龍隊林子昱昨天摸黑去找統一獅隊陳傑憲聊天，就是為了知道自己新練的二縫線速球，對這位聯盟最難纏打者是否有效，周日林子昱要再次登板，用新球路幫球隊捍衛天母主場。

昨晚在台南球場的龍獅戰，因兩度斷電而中止，林子昱只面對3名打者，被陳傑憲敲出內野安打，讓林靖凱敲飛球出局，對上蘇智傑被敲一顆界外球，捕手回傳後，全場突然斷電，林子昱說：「還好不是在投出去時，不然不知道捕手、打者會有什麼影響。」

在等待聯盟宣布賽事是否延續時，林子昱喊著「傑憲、傑憲」在黑暗中找人，就是想知道陳傑憲對他新球路的感想，林子昱表示，陳傑憲以為是變速球，「以為可以打，沒想到掉下去。」

不過陳傑憲打到的是林子昱新練的二縫線，在4月22日對上富邦悍將隊的前2天，投手教練郭勝安問林子昱：「投過二縫線嗎？要不要試試看？」林子昱趁著傳接球時練習，感覺不錯，用在對悍將隊實戰上的結果，5局失1分拿下勝投。

昨天對獅隊用球數不多，林子昱周日將再先發，他露出大大的笑容說：「在天母投球比較開心，因為是我們的主場，投起來比較安心，雖然沒有觀眾，但至少還有攝影機。」

更重要的是，龍隊在天母主場勝率較高，林子昱前一次在天母先發5局失2分（非責失），無關勝敗，但龍隊以2：5輸給樂天桃猿隊。

林子昱 陳傑憲 樂天桃猿

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