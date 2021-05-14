聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／選王維中有原因 葉君璋給余謙「狀元級」好評
味全龍隊今天對上中信兄弟隊新秀余謙，2020年選秀會上，龍隊選擇王維中作為狀元人選，而非同是投手的余謙，總教練葉君璋表示：「因為王維中對我們來說不一樣。」
余謙在5月7日生涯初登板先發，即以7局失3分的好表現拿下勝投，20歲又29天之齡刷新最年輕初登板先發勝投紀錄，今天龍隊首次應戰，葉總表示：「他是很有潛力的投手，身體一直都很健康，在業餘時強度也滿高的，都可投到100多球。」
葉總認為余謙確實是狀元很好的人選，但是「王維中對我們來說不一樣，更重要。」王維中明天將迎來本季第4場先發，唯一勝投是中繼拿下，先發首勝還在等待進帳，葉君璋表示，明天王維中應該是正常出賽，不會有特別投球限制。
鋼龍因手肘不適下二軍，輪值戰力吃緊，不過拜昨天龍獅戰「斷電」停賽之故，葉君璋表示，投不到1局的林子昱應該會在周日再登板。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言