中職／選王維中有原因 葉君璋給余謙「狀元級」好評

味全龍隊今天對上中信兄弟隊新秀余謙，2020年選秀會上，龍隊選擇王維中作為狀元人選，而非同是投手的余謙，總教練葉君璋表示：「因為王維中對我們來說不一樣。」

余謙在5月7日生涯初登板先發，即以7局失3分的好表現拿下勝投，20歲又29天之齡刷新最年輕初登板先發勝投紀錄，今天龍隊首次應戰，葉總表示：「他是很有潛力的投手，身體一直都很健康，在業餘時強度也滿高的，都可投到100多球。」

葉總認為余謙確實是狀元很好的人選，但是「王維中對我們來說不一樣，更重要。」王維中明天將迎來本季第4場先發，唯一勝投是中繼拿下，先發首勝還在等待進帳，葉君璋表示，明天王維中應該是正常出賽，不會有特別投球限制。

鋼龍因手肘不適下二軍，輪值戰力吃緊，不過拜昨天龍獅戰「斷電」停賽之故，葉君璋表示，投不到1局的林子昱應該會在周日再登板。