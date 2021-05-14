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中職／陳琥「沒尾勁」下二軍 岳東華補上添深度

聯合報 / 記者蘇志畬／台北即時報導
中信兄弟隊總教練林威助。記者蘇志畬／攝影
中信兄弟隊總教練林威助。記者蘇志畬／攝影

中信兄弟隊今天做出人員調度，拉上「工具人」岳東華，並將近期表現不佳的投手陳琥下放二軍，總教練林威助表示，陳琥出手沒角度，導致變化球沒尾勁，希望到二軍重新調整。

陳琥今年升上一軍後，兩場先發都提前退場，合計5.2局丟掉8分（7責失），防禦率高達11.12，林威助分析問題在於手肘較低、沒有角度，「變化球沒有尾勁，只有挖地瓜的球有尾勁，但又無法引誘，打者不會揮棒。」

林威助認為，陳琥這兩場表現球速有提升，不過角度問題，導致好的打者仍能掌握，下二軍如何調整則要與投手教練討論。

先發少了陳琥暫時沒太大問題，兄弟下周只有3場賽事，新援助羅傑斯、日籍測試選手高野圭佑昨天進行第一次Live BP（實戰投打練習），至少再一次才會討論何時實戰，林威助說：「會不會到二軍要看一軍戰況，如果有危機，會有不同考量。」

岳東華的回歸能夠解決人員替換深度問題，二壘、三壘、游擊、外野都是他的守備範圍，林威助表示，因為目前在二軍守備測試沒問題，因此今天將他升上一軍，但不會立刻排進先發，守備位置則視屆時球隊需要。

陳琥 林威助 岳東華

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