日職／陳偉殷因他下二軍！阪神小羅哈斯卻至今1安難求

去年拿下韓職全壘打及打點雙冠王，並奪下年度MVP的阪神虎洋砲小羅哈斯（Mel Rojas Jr.），歷經隔離及二軍暖身階段，終於在日前登上一軍，不過自從初登場先發以來，小羅哈斯至今已連續12個打席沒有安打演出，尚未展現韓職MVP身手。

為了騰出空間引進從韓職挖角的小羅哈斯及洋投阿坎塔拉（Raul Alcantara），阪神虎日前決定將受傷的甘凱爾（Joe Gunkel）及前役表現不佳的陳偉殷下放二軍。阿坎塔拉登上一軍後，先發登板2場共投10局，送出8次三振僅被敲出4安沒有失分，防禦率仍然保持在0。

不過小羅哈斯似乎仍在暖機狀態，前役面對央聯戰績墊底的橫濱DeNA，前3個打席都擊出內野滾地球出局，最後一個打席則是敲出左外野高飛球出局，其中第2、第4打席皆是打第一球，而自從小羅哈斯升上一軍後，至今連12個打席沒有敲出安打，另外有1分打點，吞下2次三振。