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嘉義市大業國中棒球隊將持續發光 明年還有自己球場

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義即時報導
大業國中棒球隊現有13名球員，球員們都非常期待明年新球場完工後，到自有球場訓練、打球。圖／大業國中提供
大業國中棒球隊現有13名球員，球員們都非常期待明年新球場完工後，到自有球場訓練、打球。圖／大業國中提供

嘉義市大業國中棒球隊成立多年、沒有自有球場，近年少子化、打球學生少，校方一度考慮解散球隊，嘉義市教育處不捨校園棒球運動消失，鼓勵校方持續招收新球員，日前並爭取715萬元，將在學校附近興建青少棒球場，預定明年完工，讓孩子在自有球場開心打球。

大業國中棒球隊民國65年成立，成軍不到2年即拿下13屆全國中華盃冠軍，球隊也曾代表嘉義市赴日參加國際青少棒邀請賽獲亞軍，前職棒好手涂鴻欽、羅國華都是校友，近年受少子化影響，球隊人數越來越少，去年6月只剩3名球員，校方曾考慮解散球隊，但許多校友、家長皆不捨。

教育處長林立生表示，議員蔡榮豐及不少大業校友，都希望棒球隊延續，市長黃敏惠也鼓勵，讓孩子有更多機會接觸棒球、快樂打球，經協調校方決定繼續招收球員。

林立生說，教育處也爭取中央補助棒球場新建經費500萬元，另市府配合款215萬元，在校園附近湖美一路與健康十三路旁，設計一座簡易型球場，希望透過新球場提升球員向心力、強化競爭力，也有機會與全國各球隊交流。

大業國中校長李森源表示，球隊現有13名球員，使用嘉義市運三球場練習，練習時間有限，球員們非常期待明年新球場完工後，到自有球場訓練、打球，新球場屆時亦可配合學校體育課活動使用。

大業國中棒球隊現有13名球員，球員們都非常期待明年新球場完工後，到自有球場訓練、打球。圖／大業國中提供
大業國中棒球隊現有13名球員，球員們都非常期待明年新球場完工後，到自有球場訓練、打球。圖／大業國中提供
大業國中棒球隊現有13名球員，球員們都非常期待明年新球場完工後，到自有球場訓練、打球。圖／大業國中提供
大業國中棒球隊現有13名球員，球員們都非常期待明年新球場完工後，到自有球場訓練、打球。圖／大業國中提供

棒球 林立 羅國華

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