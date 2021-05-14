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韓職／狄葛隆、陳仕朋心有戚戚 卡本特悲情到韓媒也不忍

聯合新聞網 / 綜合報導
韓華鷹洋投卡本特屢屢繳出好投，無奈換不回勝投。 聯合報系資料照／記者余承翰攝影
韓華鷹洋投卡本特屢屢繳出好投，無奈換不回勝投。 聯合報系資料照／記者余承翰攝影

轉戰韓職韓華鷹的前樂天桃猿洋投卡本特(Ryan Carpenter)，本季表現相當夠水準，無奈屢屢繳出好投，卻未能換回更多勝投，本季至今只有1勝，加入時下最流行「悲情投手」行列，悲情到讓韓媒《東亞體育》特地為他撰文報導。

卡本特去年在中職留下10勝7負、4.00防禦率，休賽季以50萬美元加盟韓華鷹，本季先發登板7場，投出優異的1.37防禦率，被打擊率也只有1成90，繳出3場優質先發，但僅拿下1勝2負。

《東亞體育》日前以「讓人想哭…卡本特本季多麼倒楣？」為題，文中指出卡本特防禦率雖然出色，但運氣不佳，援護率僅有2.52，在符合規定局數的投手當中，僅次於全聯盟最低的LG雙子洋將凱利（Casey Kelly）。報導也提到，卡本特除了每場比賽用球數稍微多了一點之外，其餘表現無可挑剔。

本季球界不乏繳出優質身手、援護率卻超低的「悲情投手」，MLB大都會王牌先發狄葛隆（Jacob deGrom），本季防禦率是驚人的0.68，但在每9局丟不到1分的情況下仍吞2敗；而中職富邦悍將本土王牌陳仕朋也是悲情投手代表人物，防禦率3.47只拿1勝，還吞下6敗，暫居本季聯盟敗投王。

韓職 Jacob deGrom 陳仕朋

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