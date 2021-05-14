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中職／龍獅戰因斷電腰斬 蔡其昌坦承錯誤「責無旁貸」
昨日在台南棒球場的統一獅隊與中信兄弟隊之戰，因電力不穩，賽前發生首次斷電，兩隊建議延賽，聯盟堅持開打後，比賽中發生第二次斷電，只能宣布延賽，中職聯盟會長蔡其昌也向球迷坦承是錯誤的決定，「身為聯盟會長也責無旁貸」。
受到興達電廠因故全廠停機影響，全台昨日分區供電，供50分鐘、停50分鐘，台南球場在5點33分發生停電，比賽延至6點55分開打，結果1局下1出局，獅隊蘇智傑打出界外球後再次斷電，全場一片漆黑，在7點13分再度為供電異常中斷。
聯盟最終宣布比賽延期，由於1局未打完，紀錄不算，所幸並未因斷電造成人員受傷，秘書長楊清瓏坦言誤判停電訊息，會深刻檢討，對於造成兩隊不便也深感抱歉。
會長蔡其昌今早也在聯盟發布延賽的臉書貼文下方留言回應，「各位球迷朋友早，針對昨天台南場在6：55復電時開打的事情，雖然楊秘書長已經說明並致歉，但我身為聯盟會長也責無旁貸，在沒考量到供電尚不穩定，可能造成比賽安全疑慮的情況下開打，就是一個錯誤的決定，我們必須承認錯誤並再一次表示歉意。」
賽前首次停電時，兩隊領隊、教練團就曾提出，若打到一半停電，恐有球員安全方面疑慮，蔡其昌也表示：「聯盟也要記取這次的經驗與教訓，在未來的賽事上採取更彈性與周全的應變作為，務必以球員安全作第一考量。」
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