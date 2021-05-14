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日職／最強金牌王vs.軟銀雙冠王 日媒將王柏融列觀賽重點

聯合新聞網 / 綜合報導
日媒將王柏融列為今晚觀賽重點。 圖／擷自日刊スポーツ野球取材基地推特
日媒將王柏融列為今晚觀賽重點。 圖／擷自日刊スポーツ野球取材基地推特

處於合約最後1年的日本火腿隊台灣好手王柏融，本季迎來打擊大爆發，打擊率至今仍保持「4割」的4成55，10支安打當中有7支為長打，包含前役面對歐力士猛牛王牌山本由伸敲出本季首轟。休兵一天之後，今(14)日火腿將回到札幌巨蛋主場迎戰軟銀鷹，日媒《sportsnavi》也將此役觀戰重點，擺在手感火燙的王柏融身上。

本季軟銀先發輪值多災多難，王牌投手千賀滉大本季僅出賽1場便因傷缺陣至今，老將左投和田毅近況不佳，日前遭抹消登錄降二軍，頂上的松本裕樹、二保旭也無法填補戰力空缺。而撐起本季輪值的，就是今晚將先發對決火腿的石川柊太。

石川柊太去年勇奪洋聯勝投王(11勝)及最高勝率王(7成86)，本季表現依舊突出，登板7場拿下1勝2負、防禦率2.74的佳績，也代表火腿將再度面臨王牌級投手。日媒《sportsnavi》的賽前報導，直指近期手感火燙的王柏融，為本戰的觀賽重點，「日本火腿最受注目的就是王柏融，近5場比賽他敲出6支長打，15打數敲出8支安打。」並指出屢屢繳出好投、奪勝卻難如登天伊藤大海，也將在此戰先發，而「大王」近期火熱的棒子，可望為伊藤大海帶來援護。

日本火腿 王柏融

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