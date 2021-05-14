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中職／兄弟大物余謙第2場先發 奪勝將改寫中職紀錄
中信兄弟隊菜鳥投手余謙在生涯初先發登板即拿下勝投，改寫中職最年輕紀錄，今晚先發出戰味全龍隊，余謙若能在生涯前2場奪2勝，將刷新1994年時報鷹隊馬力的最年輕紀錄。
5月7日的中職一軍初登板，余謙面對富邦悍將隊投出7局失3分的優質先發，在隊友火力掩護下奪勝，以20歲又29天之齡，創下生涯初登板、初先發奪勝最年輕紀錄。
今天是余謙生涯第二場先發，中職史上只有10名本土投手曾在生涯前2場奪2勝，上一位是2008年的中信鯨隊高敏靜，兄弟隊史僅有1990年李文傳、1991年陳義信達成。
而生涯前2場奪2勝的投手中，最年輕的是1994年時報鷹隊馬力的20歲又280天，本土投手則是2003年統一獅隊潘威倫的21歲又15天，余謙距離上次先發相隔7天，奪勝就可再創新紀錄。
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