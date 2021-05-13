中職／悍將近6戰苦吞5敗 快被墊底龍隊逼近了

樂天桃猿隊今天繼續在桃園球場對決富邦悍將隊，7局下靠林立、陳晨威兩支關鍵安打攻下3分，終場7：4獲勝，也讓悍將吞下3連敗。

悍將23歲左投陳仕朋，今天賽前援護率只有1.66，開季前7場先發，隊友單場最多只攻下兩分，在5隊所有固定先發投手中，援護率是全聯盟最低，戰績只有1勝6敗。

陳仕朋此役先發6局，被揮出5支安打、失3分，上演本季第5場優質先發，隊友7局上攻下4分，本來4：3領先，一度是勝投候選人，但悍將牛棚7局下失3分，他無關勝敗，本季6敗仍是全聯盟最多。

猿隊首局就發動攻勢，林立安打後，再靠投手暴投攻占二壘，林泓育二壘打攻下全場第1分。

4局下，林泓育內野安打、陳俊秀獲保送，林承飛適時二壘打攻下兩分打點，拉大成3分領先。

悍將打線受制於猿隊洋投霸林爵，打完前6局只有兩支安打，毫無長打表現，吞下8次三振，直到7局上才改變局面。

霸林爵7局上被高國麟揮出二壘打、范國宸安打後退場，猿隊第2任投手游朝惟被林哲瑄安打，悍將打破鴨蛋；接著張冠廷犧牲觸擊，造成游朝惟接球失誤，林益全在滿壘時出場代打，揮出兩分打點安打追平比數，張進德高飛犧牲打攻下這半局第4分，悍將反以4：3超前。

7局下，悍將推出歐書誠接替陳仕朋，被嚴宏鈞揮出安打，黃敬瑋靠失誤上壘，第3任投手王尉永接手後，被林立關鍵二壘打追平比數，陳晨威再補上兩分打點安打，猿隊攻下3分逆轉戰局。

猿隊8局下再靠陳俊秀、梁家榮安打攻下1分，終場3分之差獲勝，戰績19勝20敗，排名仍居第3；悍將近6場吞下5敗，掉到18勝22敗，只領先味全龍隊1場勝差。