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中職／龍獅戰打到一半斷電 規章怎麼說？
今日台南球場統一獅隊與味全龍隊之戰，賽前即因分區限電關係，導致比賽延後至6點55分開打，賽前兩隊教練團擔心的事果然發生，比賽打到1局下1出局後，全場斷電，比賽只能暫停。
今日全台因興達電廠停機事故影響供電，台南球場賽前5點33分發生停電，比賽延至6點55分開打，結果1局下輪到獅隊進攻，陳傑憲擊出內野安打後，林靖凱敲出外野高飛球遭接殺，此時球場斷電，轉播畫面一片漆黑，在7點13分再度為供電異常中斷。
中職規章未特別規定停電因應，不過其中第九章第39條第7項提及，開賽前、比賽中因照明設施影響致比賽無法進行時，若於1小時內無法修復者，則比賽終止。
兩隊領隊、教練團都提出球員安全疑慮，若打到一半斷電，可能會造成場上人員受傷，提議延賽，不過聯盟認為供電恢復就正常開打。
中職秘書長楊清瓏表示，當下有了解復電時間，只是稍微延後一下，應該不會耽擱，如果比賽到一半又停電，規章有提到，就是一個小時修復時間。
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