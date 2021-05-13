中職／疫情衝擊尋找新洋將 曾豪駒希望日職姐妹隊推薦

國內疫情升級，可能衝擊中職各隊再找新洋將，樂天桃猿隊總教練曾豪駒坦言，將會變得更難找，球隊和日職樂天隊算是姐妹隊，雙方有交流，希望對方可推薦投手。

猿隊一軍現有3名洋投霸林爵、猛快（兩人先發）、豪勁，二軍還有歐飛登，本土先發投手包括翁瑋均、張喜凱、黃子鵬。

曾豪駒表示，本土目前還OK，不敢說很強，若沒有什麼問題會固定輪值，王溢正確定整季固定擔任中繼投手。

猿隊持續尋找洋將，曾豪駒強調，除非有更好的洋投人選，再考慮調動，暫時也不會考慮洋砲，但他說：「因為疫情的關係會更不好找，人家也會有消息，不會想從疫區到另一個疫區。」

曾總表示，日職樂天隊若有多的洋將，可請他們推薦，或是二軍有不錯的投手，也可進行交流，雙方高層有連結、互相努力，這種管道最快。

好的洋將不分國籍，他說：「不會排斥日本投手，他們水準高，既有控球也很耐投。」