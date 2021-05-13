中職／獅隊瘋狂59盜獨走 曾豪駒推算9棒有7個可跑
統一獅隊開季至今瘋狂盜壘，40場比賽出現59盜，在中職5隊遙遙領先，樂天桃猿隊足足落後35盜，教頭曾豪駒觀察獅隊先發打線，認為會跑的選手實在太多，他說：「1到9棒有7個可跑，連老將陳鏞基也行。」
獅隊目前59盜紀錄獨佔鰲頭，中信兄弟、味全龍都是25盜，桃猿24盜排名第4，富邦悍將隊19盜墊底。
獅隊共有15名球員盜壘成功，陳傑憲11盜暫居全聯盟榜首，蘇智傑、林靖凱9盜並列第2；曾豪駒表示，獅隊有觀察敵隊投手，棒球基本就是這樣，有辦法推進，得分機率就高，就看打者如何掌握。
曾豪駒強調，任何球隊有盜壘能力，上壘就有破壞力，對投手、守備產生壓力，他笑說：「如果我有10個陳晨威、10個林立也可跑，掌握時機也很重要，不是傻傻的跑，跑多了人家就會注意。」
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