棒球／全國賽改閉門打 玉山盃、TOTO盃不在台北打

配合新冠肺炎防疫進入第二級警戒，中華棒球協會相關賽事提升防疫措施，14日起全國性賽事改採閉門戰，不開放觀眾進場，因應台北市升至準三級，玉山盃、TOTO盃賽事中，北市場地的比賽也移往台南、新北市。

中華棒協今天發布防疫升級因應措施，根據中央流行疫情指揮中心的第二級防疫政策，「為避免持續擴散並確保參賽者健康安全，自110年5月14日起，近期全國性賽事將改以閉門賽事舉行，不開放觀眾入場，媒體記者、球探憑工作證進入。」

近期棒協舉辦的全國賽事包括成棒春季聯賽、玉山盃青棒賽、美國小馬聯盟青少棒賽以及TOTO盃少棒賽，因北市升級為準三級，玉山盃部分在天母球場賽程將移往三重球場，TOTO盃青年公園球場賽事則改至台南亞太球場。

另外，進場的隊職員、選手、大會技術人員、工作人員等，需維持社交距離、配戴口罩並採實聯制，若已報名參賽選手處於居家隔離、防疫隔離或自主健康管理期間，不得參賽，其餘人員則不得到場。

棒協也呼籲隊職員、選手做好健康管理，若可下場比賽人數未達規定，將沒收該場賽事，「各級賽事均極其重要，能否舉辦端看疫情之控制及個人自主健康管理是否得當，尚祈大家共同努力促成賽會順利、健康完成。」