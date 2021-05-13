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中職／打擊率5隊最好卻上不去 曾豪駒：因失分比得分多
樂天桃猿隊近10戰只有3勝7敗，目前18勝20敗排名第3，落後排名第1的中信兄弟隊4場勝差，猿隊總教練曾豪駒說：「失分比得分多是上不去的原因。」
猿隊團隊打擊率2成82是中職5隊最好，防禦率3.99卻是最差，目前出賽38場攻下167分，投手群失179分是5隊最多，其中150分自責。
曾豪駒表示，打線也有一些問題，打擊率雖OK，但殘壘數太多，就算有辦法上壘，有得分機會也要掌握住才行。
猿隊今天對富邦悍將隊賽前異動球員名單，黃敬瑋、張閔勛上一軍，把許禹壕、成晉降到二軍；曾豪駒強調，相當重視捕手問題，林泓育今年幾乎沒有休息，對體力是很大負擔。
猿隊一軍目前有4名捕手林泓育、張閔勛、廖健富、嚴宏鈞，今天林泓育擔任指定打者，獲得喘息機會，由張閔勛先發蹲捕。
林泓育今天對戰悍將隊是第38場出賽，其中26場擔任捕手，雖蹲得很辛苦，打擊仍有一定水準，目前打擊率3成36在全聯盟排名第3，也是猿隊最高。
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