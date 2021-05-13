中職／王柏融火力大爆發 曾豪駒：修正軌跡出棒直接

日本火腿隊台將王柏融打擊超熱，樂天桃猿隊的老隊友也都很關心，總教練曾豪駒表示，看得出來王柏融有修正揮棒軌跡，去年「繞得有點遠」，今年出棒比較直接，應付直球能力更好。

王柏融今年季前和猿隊一起春訓，備戰旅日合約最後一年；曾豪駒說，日職投手過去用不少變化球對付王柏融，他為了打好變化球，反而失去對直球的掌握度，春訓期間一直在尋找以前的感覺。

曾豪駒觀察王柏融最近大爆發，認為他有掌握直球，對付變化球就沒問題，曾總說：「所有選手都一樣，只要直球打得到，對變化球就有辦法應變，這也是我們要求年輕選手上來後，直球一定要跟得上。」

王柏融目前出賽8場，10支安打包括1支全壘打、6支二壘打，長打砲火相當凶猛，沒有所謂不擅攻擊內角球的問題；曾豪駒表示，王柏融以前在中職也碰過很多內角球，只好設定好球路，打擊就OK。