快訊

513大停電影響逾1000萬戶次 台電公布第五輪限電時間

北市興華國小變電箱傍晚起火冒煙 數十名師生已疏散

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日職／陳俊秀要日本投手小心 王柏融打出來就很危險

聯合報 / 記者藍宗標／桃園即時報導
陳俊秀看老隊友王柏融的近況，用「日本投手要小心了」形容。記者藍宗標／攝影
陳俊秀看老隊友王柏融的近況，用「日本投手要小心了」形容。記者藍宗標／攝影

旅日好手王柏融登上一軍大爆發，目前出賽8場，22個打數揮出10支安打，包括1支全壘打、6支二壘打，樂天桃猿隊重砲陳俊秀說：「被王柏融打起來，日職投手要小心了，他很危險。」

日本火腿隊昨天在東京巨蛋對決歐力士隊，王柏融2局下砲轟該隊王牌山本由伸，本季首轟出爐；陳俊秀表示，昨天賽前剛好在休息室看電視，有看到王柏融開轟的鏡頭，連日本最強投手都挨打，他真的回來了。」

陳俊秀表示，王柏融的打擊本來就很好，只要有信心就沒問題，連日本最強的投手都不怕。

王柏融目前打擊率4成55、長打率8成64，才打8場比賽，6支二壘打已是全隊最多（和近藤健介並列領先），陳俊秀說：「王柏融表現好，表情看起來都不一樣，只要他一打起來，日本投手就out了。」

至於王柏融應付內角球的問題，陳俊秀強調，他的心態調整很好、根本不怕，最近幾場比賽，對方投手一直投內角球，他完全不會閃躲、毫不畏懼。

王柏融 陳俊秀 樂天桃猿

延伸閱讀

日職／遭王柏融砲轟寫最差紀錄 山本由伸坦言不甘心

日職／本領發揮！日媒稱讚王柏融：不愧是台灣至寶

日職／「真」大王開轟當英雄

日職／王柏融接受英雄訪問 監督大讚：Nice！

相關新聞

日職／陳俊秀要日本投手小心 王柏融打出來就很危險

旅日好手王柏融登上一軍大爆發，目前出賽8場，22個打數揮出10支安打，包括1支全壘打、6支二壘打，樂天桃猿隊重砲陳俊秀說...

中職／王柏融火力大爆發 曾豪駒：修正軌跡出棒直接

日本火腿隊台將王柏融打擊超熱，樂天桃猿隊的老隊友也都很關心，總教練曾豪駒表示，看得出來王柏融有修正揮棒軌跡，去年「繞得有...

中職／獅隊瘋狂59盜獨走 曾豪駒推算9棒有7個可跑

統一獅隊開季至今瘋狂盜壘，40場比賽出現59盜，在中職5隊遙遙領先，樂天桃猿隊足足落後35盜，教頭曾豪駒觀察獅隊先發打線...

日職／遭王柏融砲轟寫最差紀錄 山本由伸坦言不甘心

日本職棒歐力士隊投手山本由伸，靠著最快158公里的速球，與超過140公里的變化球路稱霸太平洋聯盟，更曾被大聯盟球探點名是「日職第一投手」。然而他在12日對上日本火腿隊的比賽，卻遭到旅日好手王柏融的砲轟狙擊，寫下生涯最差的二連敗記錄。

棒球／全國賽改閉門打 玉山盃、TOTO盃不在台北打

配合新冠肺炎防疫進入第二級警戒，中華棒球協會相關賽事提升防疫措施，14日起全國性賽事改採閉門戰，不開放觀眾進場，因應台北...

中職／打擊率5隊最好卻上不去 曾豪駒：因失分比得分多

樂天桃猿隊近10戰只有3勝7敗，目前18勝20敗排名第3，落後排名第1的中信兄弟隊4場勝差，猿隊總教練曾豪駒說：「失分比...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。