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日職／陳俊秀要日本投手小心 王柏融打出來就很危險
旅日好手王柏融登上一軍大爆發，目前出賽8場，22個打數揮出10支安打，包括1支全壘打、6支二壘打，樂天桃猿隊重砲陳俊秀說：「被王柏融打起來，日職投手要小心了，他很危險。」
日本火腿隊昨天在東京巨蛋對決歐力士隊，王柏融2局下砲轟該隊王牌山本由伸，本季首轟出爐；陳俊秀表示，昨天賽前剛好在休息室看電視，有看到王柏融開轟的鏡頭，連日本最強投手都挨打，他真的回來了。」
陳俊秀表示，王柏融的打擊本來就很好，只要有信心就沒問題，連日本最強的投手都不怕。
王柏融目前打擊率4成55、長打率8成64，才打8場比賽，6支二壘打已是全隊最多（和近藤健介並列領先），陳俊秀說：「王柏融表現好，表情看起來都不一樣，只要他一打起來，日本投手就out了。」
至於王柏融應付內角球的問題，陳俊秀強調，他的心態調整很好、根本不怕，最近幾場比賽，對方投手一直投內角球，他完全不會閃躲、毫不畏懼。
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