日職／遭王柏融砲轟寫最差紀錄 山本由伸坦言不甘心

日本職棒歐力士隊投手山本由伸，靠著最快158公里的速球，與超過140公里的變化球路稱霸太平洋聯盟，更曾被大聯盟球探點名是「日職第一投手」。然而他在12日對上日本火腿隊的比賽，卻遭到旅日好手王柏融的砲轟狙擊，寫下生涯最差的二連敗記錄。

根據日本媒體「體育日本」報導，山本由伸在二局時，先是遭到王柏融轟出陽春砲，被火腿隊先馳得點。隨後雖然四到六局都演出三上三下，但在七局時，又被王柏融、大田泰示的串連安打敲回1分。最終山本就帶著7局失2分、9次三振的成績退場。在打擊遭到壓制下，歐力士最終以1比2吞敗，山本由伸承擔敗投。

比起山本上一場對戰西武獅投了6.1局失掉5分，這場山本最快球速飆到157公里，並搭配卡特球、快速指叉球等球路，顯然找回了壓制力。山本自己也認為「狀況並不差，整體來說丟出不少好的球路」，但是「在關鍵對決的時刻控球有點太甜了，覺得很不甘心，還是想壓低失分」。

報導指出，這是山本由伸5年的職業生涯中，首次出現連兩戰出賽，都吞下敗投的紀錄。而他本季4場讓對方先馳得點，最終都吞下敗投。反而若是能保持不掉分，一直撐到隊友火力支援的3場比賽通通能夠獲勝。顯然要突破連敗惡夢，還需要團隊的互相配合才行。