日職／本領發揮！日媒稱讚王柏融：不愧是台灣至寶

旅日台灣好手王柏融在轉戰日本火腿一度沉寂了2年，本賽季總算展現「大王身手」，昨役再度敲出單場2安，還包括勝利打點的陽春砲，助球隊以2：1贏球，日媒也不吝稱讚這位來自台灣的好手，直言：「台灣至寶終於發揮本領了。」

王柏融昨天（12日）合計3打數2安打，其中第二打席面對歐力士王牌，同時也是日本王牌的山本由伸敲出本季首轟，目前打擊率高達.455，日前的2支長打也是從大聯盟返日的樂天王牌田中將大手中敲出，由此可知大王今年的打擊成績可謂「相當純」。

日媒《daily》以「日本火腿王柏融本領發揮！首轟陽春砲『超開心』」為題，稱讚他當年以中職「四割男」身份來台，本季終於打出身價：「能在優秀的投手手中敲出全壘打，超級開心。」、「台灣至寶總算發揮了本領！」