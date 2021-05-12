中職／猿隊中止主場4連敗 曾豪駒遺憾與球迷同慶

聯合報 / 記者蘇志畬／桃園即時報導
樂天桃猿隊總教練曾豪駒。記者蘇志畬／攝影
樂天桃猿隊總教練曾豪駒。記者蘇志畬／攝影

中職配合防疫政策今起禁止球迷進場觀戰，樂天桃猿隊今晚在桃園主場以5：4擊敗富邦悍將隊，中止4連敗，總教練曾豪駒遺憾無法與球迷一起慶祝。

洋投豪勁臨危授命，接替先發3.1局失3分的猛快，中繼了2.2局無失分，將領先局面延續到後段，最終在生日這天獲選單場MVP，他說：「能幫球隊贏球就是最大的禮物，如果每一次生日都可以贏球就更好了。」

猛快僅投3.1局就用了98球，被敲6安加上5次保送是最大問題，曾總表示，控球不理想，導致前段堆壘包，雖有化解滿壘危機，但也造成球數問題，導致牛棚需早早啟動，「多虧豪勁、王溢正，有壓住狀況。」

豪勁原本定位在先發，後續轉任中繼，他表示，因為局數變短，更要控制好投球位置，但無論先發、中繼都是要幫助球隊贏球。

靠這一勝，猿隊中止在桃猿主場的4連敗，曾豪駒表示：「終於在主場得到勝利，這一陣子在主場大家打得比較悶，比較可惜是沒有觀眾在場，我們會繼續努力，期待在主場創造更多勝利。」猿隊本季在桃園球場戰績6勝11敗。

曾豪駒 樂天桃猿

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