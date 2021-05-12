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中職／壽星豪勁2.2局無失分 猿隊險勝悍將登第三

聯合報 / 記者蘇志畬／桃園即時報導
豪勁後續2局無失分，總計2.2局被敲3安，無失分的表現，讓今天生日的他獲選單場MVP。記者曾原信／攝影
豪勁後續2局無失分，總計2.2局被敲3安，無失分的表現，讓今天生日的他獲選單場MVP。記者曾原信／攝影

中職禁止觀眾進場的第一天，樂天桃猿隊今晚在桃園棒球場迎戰富邦悍將隊，少了熟悉的加油聲，兩隊也打得膠著，猿隊最終以5：4驚險拿下勝利，上半季排名上升到第三位。

猿隊靠著林承飛的2分打點安打，前兩局攻下4分，看起來順風順水，不料先發投手猛快在4局遇到亂流，1出局後被連敲3安，包括高國麟的2分打點二壘打，不得不退場，接手的豪勁也丟掉1分，算在猛快帳上。

豪勁後續2局無失分，總計2.2局被敲3安，無失分的表現，讓今天生日的他獲選單場MVP。

5局下郭嚴文1分打點一壘打，7局上悍將隊陳凱倫也敲1分打點安打，第二度被悍將隊逼近到1分差。

猿隊守住領先優勢，終結者陳禹勳提早開工，從8局無人出局、一二壘有人局面登板，投完2局無失分，不過8局一度出現驚險局面，二、三壘有人的投手正面滾地球，陳禹勳傳往三壘丟到跑者，球彈到後方，三壘手趕緊撿起傳往本壘，及時觸殺出局。

陳禹勳 樂天桃猿

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