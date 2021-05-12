聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／壽星豪勁2.2局無失分 猿隊險勝悍將登第三
中職禁止觀眾進場的第一天，樂天桃猿隊今晚在桃園棒球場迎戰富邦悍將隊，少了熟悉的加油聲，兩隊也打得膠著，猿隊最終以5：4驚險拿下勝利，上半季排名上升到第三位。
猿隊靠著林承飛的2分打點安打，前兩局攻下4分，看起來順風順水，不料先發投手猛快在4局遇到亂流，1出局後被連敲3安，包括高國麟的2分打點二壘打，不得不退場，接手的豪勁也丟掉1分，算在猛快帳上。
豪勁後續2局無失分，總計2.2局被敲3安，無失分的表現，讓今天生日的他獲選單場MVP。
5局下郭嚴文1分打點一壘打，7局上悍將隊陳凱倫也敲1分打點安打，第二度被悍將隊逼近到1分差。
猿隊守住領先優勢，終結者陳禹勳提早開工，從8局無人出局、一二壘有人局面登板，投完2局無失分，不過8局一度出現驚險局面，二、三壘有人的投手正面滾地球，陳禹勳傳往三壘丟到跑者，球彈到後方，三壘手趕緊撿起傳往本壘，及時觸殺出局。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言