中職／布雷克7局無失分助獅奪勝 官大元推進0的紀錄

統一獅隊今晚在台南主場迎戰中信兄弟隊，布雷克先發7局無失分的好投，加上打線前3局攻下4分支援，最終以4：1獲勝，終止兄弟2連勝。

獅隊先發投手布雷克用108球投完7局，被敲6支安打，不過沒有失分，另有5次三振、2次保送，拿下勝投也獲選單場MVP，這是布雷克自4月14日對富邦悍將隊投出9局完封後，再次投滿7局。

獅隊打線首局就靠著郭阜林安打攻下1分，3局陳傑憲陽春砲敲響攻勢，接下來連續3支安打、再添1分，把先發投手陳琥打退場，面對接手的官大元在1出局後形成滿壘，再靠羅國龍高飛犧牲打添分，單局3分都算在陳琥帳上。

官大元個人則是3局無失分，僅被敲出1安，個人保持的開季連續局數無責失分紀錄，推進到28.2局，防禦率仍是0，由於本季首戰丟掉1分非責失，連續26.1局無失分則是隊史第3人、本土投手第1人，僅次於風神34.1局與湯瑪仕30.1局。

兄弟打線直到8局上才打破鴨蛋，面對剛接手的江承峰，靠著安打、失誤，形成一二壘有人，詹子賢的安打帶有1分打點，但全場也僅此一分。