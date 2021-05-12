日職／王柏融接受英雄訪問 監督大讚：Nice！

回到熟悉的東京巨蛋，王柏融今晚敲出1發全壘打、1支二壘打，幫助火腿隊以2：1擊敗歐力士隊，用成績取得賽後英雄訪問資格，向看台舉著「世界的大王」看板的球迷說感謝，監督栗山英樹更誇說：「更像真正的柏融了。」

火腿全隊今天敲出5支安打，王柏融佔了2支，分別在2局下先馳得點的陽春砲，7局下二壘打後跑回第2分，3打數2安打、1打點、2得分的表現，也讓他賽後與7局無失分的先發投手加藤貴之一同接受英雄訪問。

王柏融第一位受訪，但似乎耳機有些狀況，未能聽清楚主持人的問題，只能簡單地用日文打招呼說：「東京巨蛋的球迷們，謝謝你們的加油。」今天賽事開放球迷進場，觀眾席不少球迷舉著我國國旗和寫著「王柏融」的看板為他加油。

「太好了，2支安打都太棒啦。」栗山英樹受訪時對這位「台灣安打製造機」讚不絕口，「Nice、很Nice喔，越來越像真正的柏融了。」