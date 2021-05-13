中職／台日樂天都用洋中繼 鷲好用、猿不一定用得起

樂天桃猿今年對於洋將的使用方式讓各界產生許多討論，也引起了一些球迷的不滿，樂天目前隊上有3名洋投，分別是在一軍的霸林爵（Ryan Bollinger）、豪勁（Bradin Hagens）、猛快（Deck McGuire）以及在二軍的歐飛登（Dillon Overton）。今年從富邦轉戰樂天的霸林爵，從開季就是固定先發，本季先發7場，雖然只有1勝4敗，但2.33的防禦率尚算穩定，不過因為用球數過多，導致每場投球局數都不長，因此他的優質先發率(6局失3分以內)只有43%。

歐飛登及豪勁也是從季初就在一軍陣容，豪勁在季初曾先發過4場，前3場的投球內容不算差，但在4月17日對中信投5又1/3局丟掉8分後就被調往牛棚，之後的6場出賽都是中繼，3場有失分紀錄，表現差強人意，現在的防禦率仍高達4.45；歐飛登則是從開季就被設定為中繼，前7場出賽拿到1勝3中繼點，防禦率僅有1.35，但4月8日對味全投2/3局失4分後就被下放二軍至今；猛快在4月底被拉上一軍，目前先發3場拿到1勝，防禦率為3.32(截至5/11)，但在昨日晚間的比賽中控球不佳，導致用球數過多，狀況還有待觀察。

4名洋將中，霸林爵及猛快都是先發輪值，定位相對單純，不過豪勁及歐飛登這兩名洋投在牛棚待命，就是樂天本季投手調度中被高度討論的話題了，尤其是19年在3A先發22場，投115局以上，拿下10勝的歐飛登，來到台灣竟然變成每場出賽最多只投1局的中繼投手。

把歐飛登(圖)與豪勁當中繼用，樂天桃猿真能持續這麼樸實無華的快樂嗎？ 擷圖自樂天桃猿官方粉絲團

把洋投拿來當中繼投手用，在中職或許不常見，但日職卻幾乎每支球隊都有洋投在中繼後援待命。日媒曾整理出上季12支球隊洋將佔全體投打成績的比例，其中先發佔比最高的前三名是阪神、巨人及火腿，都接近20%；而羅德、阪神及DeNA的洋投拿到的中繼點都超過球隊全體的1/3；歐力士、阪神及廣島的救援成功有8成以上都是靠洋投守下的。

與中職樂天桃猿為同一個母企業的東北樂天金鷲在洋投運用上是全日職很特殊的一支球隊，他們上季完全沒有一名洋投先發出賽過，這即使在日職也是十分罕見，今年樂天在田中將大回歸，超大物新人早川隆久加入，岸孝之、則本昂大身體狀況良好，加上去年復活的涌井秀章，本土先發投手陣仍非常完整，因此目前仍維持這種調度方式，包括布希尼斯（Alan Busenitz）、台灣投手宋家豪及因日前因家庭因素解約的康利（Adam Conley），都定位為牛棚投手。

再回過頭來看看台灣的樂天，目前固定的先發輪值除了兩名洋投外，就是翁瑋均、張喜凱及黃子鵬3名本土投手，但翁瑋均4月底因傷下二軍，上週才剛回歸，就投了108球，肩膀傷勢是否完全恢復還有待觀察；張喜凱及黃子鵬兩名年輕下勾投手，雖然本季表現不俗，但一名去年才出賽3場，一名今年剛轉先發，兩人單場的投球局數都不多，優質先發率都偏低，體能能否應付整季也是問題，在這種狀況下，讓有先發經驗的洋投擔任中繼投手，而不是去強化先發戰力，難怪會引起高度討論，畢竟要像日本樂天一樣，本土先發夠強，深度夠厚，才有使用中繼洋投的本錢啊。