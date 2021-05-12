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中職／少了觀眾的比賽 悍將、猿隊隊長這麼說

聯合報 / 記者蘇志畬／桃園即時報導
樂天桃猿隊郭嚴文。記者蘇志畬／攝影
樂天桃猿隊郭嚴文。記者蘇志畬／攝影

中華職棒今天賽前宣布即日起不開放球迷進場觀戰，回到去年球季剛開打時的閉門戰，少了觀眾加油、球賽少了點氣氛，樂天桃猿郭嚴文與富邦悍將隊林哲瑄都說，「安全」、「防疫」優先。

中職今天起至6月8日都採取閉門戰，觀眾無法進場觀看，今天在桃園棒球場桃猿、悍將之戰，賽前練習時，擊球的聲響迴盪在空曠的球場中，傳接球進手套的聲音也更加明顯，悍將隊總教練洪一中保持平常心，「有沒有觀眾，都一樣是比賽。」

樂天桃猿隊總教練曾豪駒認為，少了觀眾，對球員來說確實少了點刺激，「少了大家為你加油的感覺，但是這樣的狀況大家都不希望遇到，就是盡量配合，希望疫情可以在短時間內下降。」

猿隊隊長郭嚴文則表示：「安全第一，目前新聞聽起來是滿危險的，尤其今天又有案例，自己心態是還好，大家透過電視可能更專心看你比賽，球場比較安靜的話，隊友喊聲也會比較聽得到。」

悍將隊隊長林哲瑄也抱持同樣看法，對球員來說好處是守備時與隊友溝通更清楚，不過沒有了觀眾、少了加油氣氛，打起來像練習賽，「但現在還是防疫重要，重點是球員、球迷的健康。」

富邦悍將隊林哲瑄。記者蘇志畬／攝影
富邦悍將隊林哲瑄。記者蘇志畬／攝影

樂天桃猿 林哲瑄 郭嚴文

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