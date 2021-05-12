日職／王柏融陽春砲+二壘打 火腿2：1贏球就靠他

日職火腿隊今天2分都與台灣好手王柏融有關，王柏融2局先從歐力士隊王牌投手山本由伸手中轟出陽春砲，本季首轟出爐，7局敲安後跑回第2分，3打數2安打、1打點、2得分的表現，幫助球隊以2：1拿下勝利。

火腿隊今天在東京巨蛋迎戰歐力士隊，王柏融擔任先發第五棒、指定打擊，2局下的首打席面對山本由伸，選到滿球數後，逮中一顆147公里卡特球，把球轟上右外野看台，幫助火腿隊取得1：0領先。

比賽中接受球團訪問時，王柏融表示：「非常開心，能夠纏鬥到滿球數、打出自己想要的表現，能從這麼棒的投手手中開轟，還是一發超前全壘打，真是太好了。」

兩人在4局下第二次交手，換王柏融落居下風，2好2壞後，面對一顆156公里速球揮空，吞下三振，不過7局下2出局後，王柏融敲出一支二壘打，並靠著下一棒大田泰示的二壘打回來得分。

王柏融本季第8場出賽，全壘打開張，今日總計3打數2安打，1發全壘打、1支二壘打，近5場先發、4場有雙安進帳，打擊率4成55，本季目前10支安打包括1支全壘打、6支二壘打。

山本由伸曾拿過洋聯防禦率王、三振王，今天賽前防禦率1.92，排名洋聯第二，45次三振洋聯第一，王柏融對戰卻能取得優勢，敲出2安，山本由伸今天總計7局被敲4安、9次三振，丟掉2分，防禦率上升到1.99，吞下個人本季第4敗（3勝）。