中職／動紫趴延期票房少一千萬 伍佰還能來嗎？

配合防疫警戒升級，中華職棒賽事自今日起不開放觀眾進場，樂天桃猿隊下周主題日「動紫趴」首當其衝，三場預售票已賣出約2萬張，領隊浦韋青估計，光票房就超過1千萬元。

中職自今起至6月8日採取閉門開打，少了現場球迷的加油聲，猿隊緊急應變，從倉庫中找出去年疫情時期製作的假人看板，其中一位是知名球迷「媽咪」，並在觀眾席放上LED小型看板，上面輪播著球員的姓名，營造應援氣氛。

浦韋青表示，放上看板主要是希望提供球員支持的力量，畢竟反應時間比較短，只能先拿出兩位「金猿卡」球迷做為代表。

猿隊原本預計從5月21日開啟三天的「動紫趴」活動，邀請的藝人包括伍佰&China Blue、萬芳、趙傳、高爾宣、滅火器，陣容堅強，如今可能要延期舉行，浦韋青表示，來賓願意將時間盡量留給桃猿球迷，不過卡在下半季開打時程未定，也很難敲定時間。