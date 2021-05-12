日職／對山本由伸敲本季首轟 王柏融：非常開心

日職火腿隊台灣好手王柏融今天敲出本季首轟，而且是從歐力士隊王牌投手山本由伸手中敲出的超前轟，讓他忍不住說：「非常開心。」

火腿隊今天在東京巨蛋對決歐力士隊，王柏融擔任先發第五棒、指定打擊，2局下1出局時，面對滿球數，逮中山本由伸的147公里卡特球，把球轟上右外野看台，幫助火腿隊取得1：0領先。

火腿廣報部在比賽中詢問王柏融開轟心得，他表示：「非常開心，能夠纏鬥到滿球數、打出自己想要的表現，能從這麼棒的投手手中開轟，還是一發超前全壘打，真是太好了。」

山本由伸不僅是歐力士隊強投，放眼太平洋聯盟也是頂級投手，曾拿過洋聯防禦率王、三振王，今天賽前防禦率1.92，排名洋聯第二，45次三振洋聯第一，7場先發拿下3勝3敗。

王柏融本季第8場出賽，全壘打終於開張，日職生涯3年第6轟，在前兩季分別有3轟、2轟紀錄，本季目前9支安打包括1支全壘打、5支二壘打。