日職／宋家豪解決西武奪第8中繼 吳念庭兩打數掛零

樂天隊今天在主場對決西武，旅日投手宋家豪8局上登板，面對4名打者投出兩次保送，但化解危機未失分，樂天終場4：3獲勝，宋家豪拿到本季第8次中繼成功。

樂天先發投手則本昂大投7局，被揮出6支安打，包括1支全壘打，飆出10次三振，在4：3領先時退場。

宋家豪8局上面對西武第4棒栗山巧，讓他揮出二壘滾地球出局，接著連續保送山川穗高、愛斗，但代替山川跑壘的金子侑司盜壘失敗，宋家豪再讓史班根伯格（Cory Spangenberg）揮出二壘滾地球，結束西武攻勢。

宋家豪最快球速148公里，用18球完成中繼任務，本季出賽17場，合計15.2局失4分，只有兩分自責，戰績8中繼、防禦率1.15。

樂天最後一局交給「守護神」松井裕樹把關，順利完成任務。

效力西武的吳念庭以替補身分上場，兩個打數掛零，7局上遭則本三振，9局上面對松井揮左外野飛球，本季打擊率降為2成64。