日職／阪神洋將獲95高分 日媒指陳偉殷狀況令人擔憂

昨(11)日釋出洋聯洋將的貢獻評分後，日媒《週刊BASEBALL ONLINE》也對央聯洋將做出點評，目前暫居聯盟王座的阪神虎，獲得全日職最高的95分，但提及日前遭下放的陳偉殷則評價「有點擔心他的狀況」

阪神投打兩方都展現強大實力，報導表示，目前為止洋將的絕好調表現，是阪神在央聯戰績排名第一的主因。投手部分，雖然甘凱爾（Joe Gunkel）近期因傷遭抹消登錄，但目前為止共拿下5勝，沒有吞下一場敗投；終結者蘇亞雷斯（Robert Suarez）展現絕佳狀態，拿下1勝及9救援點；而先前面對橫濱遭到痛擊的陳偉殷，日前也被放到二軍調整，報導也指出陳偉殷的狀況令人有點擔憂。

在野手陣容中，桑斯（Jerry Sands）繳出8轟及24分打點，皆在央聯排名第4位，馬提（Jefry Marte）的22得分也榜上有名，《週刊BASEBALL ONLINE》給予阪神洋將95分的高分，而去年韓職勝投王阿坎塔拉（Raul Alcantara）及去年韓職MVP小羅哈斯（Mel Rojas Jr.）因近期才登上一軍，因此未列入評價。央聯其餘隊伍評分，讀賣巨人50分、養樂多燕子50分、廣島鯉魚50分、中日龍80分、橫濱DeNA 80分。