中職／各隊回應閉門打 「動紫趴」可能延期舉辦

中華職棒今天宣布即日起賽事採取閉門戰，不開放觀眾開打的情況持續到6月8日，各隊配合聯盟，樂天桃猿隊受影響最大，上半季還有15場主場未賽，年度重點活動「動紫趴」可能延期舉辦。

樂天桃猿隊領隊浦韋青

動紫趴的部分，遵照中職規定，目前是朝向延期的方式去應變，去年其實也沒有舉行動紫趴，最後是改為分散到不同周，在賽事結束後舉行表演活動。

關於球員防疫措施部分，球隊一直以來內部都有強調，休假期間不要遠行，非必要的聚會避免參加，也在不影響練習、出賽下，隨時配戴口罩，因為近期球隊主場賽事較多，出遠門的機會也比較低，就照之前的規定去辦理。

統一獅隊領隊蘇泰安

以防疫為優先，配合指揮中心跟聯盟的規定，今天會辦理退票跟取消相關活動的進行。球員部分，打疫苗還沒有強制規定 由個人評估，維持現在的防疫措施，包括每天量體溫，除了訓練、比賽，全數配戴口罩，該遵守的措施會來落實，保護大家的安全。

味全龍隊領隊任中傑

那也沒有辦法，就是遵照防疫中心的規範，早上已經跟總教練交代，全隊外出必須要注意防疫，戴好口罩。

富邦悍將隊回應

以防疫優先，全力配合指揮中心及聯盟相關政策，期望透過短時間的閉門比賽，協力避免疫情擴散，確保球迷及國人的健康及安全。因造成觀賽及退票的不方便，希望球迷諒解，大家一起努力防疫。