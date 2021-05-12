中職／疫情升溫改打閉門賽 聯盟：即日起至6月8日

台灣疫情連日升溫，中華職棒賽事也配合調整，繼昨日梅花座、禁飲食等措施後，今日再度提高防疫標準，即日起至6月8日賽事改採閉門比賽，不開放觀眾進場，6月中旬的東京棒球5搶1賽事是否舉辦仍待決定。

中職聯盟今天宣布，因應中央疫情指揮中心提升疫情警戒，疫情持續升溫跡象，自今(12)日起，至6月8日賽事，將改採不開放觀眾進場的閉門比賽，以確保球迷安全，如造成不便之處，敬請見諒。

觀眾禁止入場後，聯盟也表示，預售票相關退票方式，請洽詢各主場球隊，並以各球團公布之訊息為準。

中職各隊近期都有不少大型主題活動，包括本周味全龍隊龍象大戰復古日、統一獅隊廟宇祭，下周樂天桃猿的動紫趴、富邦悍將隊悍將中學日，收入將受到嚴重衝擊。

中職同時也負責辦理今年6月中旬的WBSC棒球最終資格賽（5搶1），日前賽事記者會已因疫情取消，賽事能否照常舉辦？聯盟今天表示，目前一切會依照疫情指揮中心指引辦理，聯盟也會隨疫情變化即時採取相關應變措施。