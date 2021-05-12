快訊

直播／新增16例本土案例！ 指揮中心說明

傳今日「本土確診逾10例」！基隆、中和、萬華都有個案

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／疫情升溫改打閉門賽 聯盟：即日起至6月8日

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
再度提高防疫標準，即日起至6月8日賽事改採閉門比賽，不開放觀眾進場。 聯合報系資料照
再度提高防疫標準，即日起至6月8日賽事改採閉門比賽，不開放觀眾進場。 聯合報系資料照

台灣疫情連日升溫，中華職棒賽事也配合調整，繼昨日梅花座、禁飲食等措施後，今日再度提高防疫標準，即日起至6月8日賽事改採閉門比賽，不開放觀眾進場，6月中旬的東京棒球5搶1賽事是否舉辦仍待決定。

中職聯盟今天宣布，因應中央疫情指揮中心提升疫情警戒，疫情持續升溫跡象，自今(12)日起，至6月8日賽事，將改採不開放觀眾進場的閉門比賽，以確保球迷安全，如造成不便之處，敬請見諒。

觀眾禁止入場後，聯盟也表示，預售票相關退票方式，請洽詢各主場球隊，並以各球團公布之訊息為準。

中職各隊近期都有不少大型主題活動，包括本周味全龍隊龍象大戰復古日、統一獅隊廟宇祭，下周樂天桃猿的動紫趴、富邦悍將隊悍將中學日，收入將受到嚴重衝擊。

中職同時也負責辦理今年6月中旬的WBSC棒球最終資格賽（5搶1），日前賽事記者會已因疫情取消，賽事能否照常舉辦？聯盟今天表示，目前一切會依照疫情指揮中心指引辦理，聯盟也會隨疫情變化即時採取相關應變措施。

中職 棒球 樂天桃猿

延伸閱讀

中職／疫情升溫 採梅花座、禁飲食

中職／徐若熙有機會投一休四 與王維中周末守護主場

中職／陳子豪3安打、6分打點 兄弟虐獅鞏固王座

中職／剛吃母親節大餐 劉家愷對老爸球隊拿首勝

相關新聞

中職／各隊回應閉門打 「動紫趴」可能延期舉辦

中華職棒今天宣布即日起賽事採取閉門戰，不開放觀眾開打的情況持續到6月8日，各隊配合聯盟，樂天桃猿隊受影響最大，上半季還有...

中職／團隊打擊成績有點難看 龍隊攪局卻很有一套

今年球季味全龍隊重返一軍戰場，即使自認為還在「繳學費」的階段，但實際上他們不但沒有成為各隊的大補丸，反而常攪亂一池春水。如果沒有龍隊的攪局，目前的排名與勝率會完全不同，尤其是對戰味全成績差異甚大的統一

中職／太閃！ 獅隊抗議加百利球鞋反光引佛斯特暴怒

昨天（11日）中信兄弟洋投加百利先發登板，然而1局時獅隊總教練林岳平提出抗議，表示他球鞋上的品牌Logo反光強烈要求換鞋，此舉讓兄弟投手教練佛斯特大為光火，認為對方是在找麻煩。 昨役在1局下獅隊

中職／疫情升溫改打閉門賽 聯盟：即日起至6月8日

台灣疫情連日升溫，中華職棒賽事也配合調整，繼昨日梅花座、禁飲食等措施後，今日再度提高防疫標準，即日起至6月8日賽事改採閉...

王貞治盃／楊正宇致勝轟當英雄 新北二連霸

王貞治盃青棒賽冠軍戰新北市隊與高雄市隊交手形成投手戰，新北市隊6局楊正宇敲出陽春砲當英雄，率隊以1比0拿勝、完成王貞治盃...

中職／疫情升溫 採梅花座、禁飲食

國內疫情拉警報，中職賽事、東京奧運5搶1最終資格賽面臨衝擊，中職昨天兩地賽事即刻拉高防疫規格，包括執行梅花座、禁止場內飲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。