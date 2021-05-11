中職／陳子豪3安打、6分打點 兄弟虐獅鞏固王座

中信兄弟與統一獅隊今天在台南球場上演王座攻防戰，陳子豪前兩打席的兩支安打，就幫兄弟狂灌5分，最終繳出3安打、6分打點，幫助兄弟以9：3擊敗獅隊，繼續鞏固戰績榜領先。

此役幾乎成為陳子豪的個人秀，第3局先敲兩分砲，第4局在滿壘時敲出二壘打清壘，張志強再補上安打、帶有1分打點，也打退了江辰晏。

江辰晏生涯第6次挨陳子豪的全壘打，最終先發3.1局，被敲5安打、失6分（責失4分），開季3連勝後吞下3連敗。

兄弟洋投加百利第1局一度遇到危機，林靖凱、蘇智傑都敲安打，第4棒林安可打擊前，獅隊總教練林岳平對加百利的球鞋logo反光提出質疑，認為可能影響打者視線。

裁判開會後要求加百利換鞋或把反光處塗黑，加百利保選擇換鞋，但明顯不悅，兄弟投手教練佛斯特也動怒，認為獅隊刻意干擾，場上氣氛一度緊張。

加百利換鞋後解決該局危機，最終投了6局、失3分、拿下第2勝，還「贊助」獅隊新秀何恆佑的首安、首打點，他在第2局先敲生涯首安，第6局敲出安打、帶有1分打點。 中信兄弟隊陳子豪。記者劉學聖／攝影

【中央社台北11日電】

中職統一獅隊還是沒能突破與中信兄弟隊對戰劣勢，今天打線得分效率不佳，終場以3比9吞敗；獅隊新秀野手何恆佑2局敲出生涯首安、6局敲出生涯首打點，單場2安貢獻1分打點。

統一獅隊本季與中信兄弟對戰多居劣勢，今天賽前7場交手，戰績2勝5敗，今天兩隊在台南棒球場交手，兄弟3局靠著陳子豪2分砲取得領先。

兄弟4局再起攻勢，靠著詹子賢、林明杰接連安打攻占得點圈，犧牲觸擊造成獅隊投手失誤攻占滿壘，陳子豪清壘二壘打，一棒送回3分，張志強再補上安打，送回團隊第6分。

獅隊前5局沒能拿下分數，6局靠著何恆佑適時安打，送回團隊第1分，這1分打點也是何恆佑中職生涯首打點。

獅隊7局再起攻勢，靠著蘇智傑高飛犧牲打送回第2分，林安可適時安打再追1分，但攻勢未延續，沒能多添分數。

兄弟8局靠著許基宏二壘打再拿2分，9局陳子豪二壘打再替球隊多添1分保險分；陳子豪打擊手感火燙，單場4打數敲出3支安打，貢獻6分打點，球隊拿勝，陳子豪拿下單場最有價值球員（MVP）。