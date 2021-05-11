中職／昨天剛吃母親節大餐 劉家愷對老爸球隊拿首勝

味全龍今天以4：1擊敗樂天桃猿隊，取得4連勝，勝投由中繼0.2局成功「拆彈」的劉家愷拿下，他也以關鍵時刻踩住煞車的表現，獲選單場MVP，生涯首勝就對父親劉榮華所在的樂天桃猿隊拿下。

龍隊由徐若熙先發4局、無失分，第5局換上莊玉彬接手就遇到狀況，釀成滿壘後，劉家愷登板「拆彈」，讓陳俊秀、廖健富連兩棒都打向三壘被接殺，他因貢獻度拿下生涯首勝。

總教練葉君璋稱讚，「家愷現在有像他在二軍的樣子，他在二軍大概就扮演這樣的角色，有狀況就上去投、把打者凍結起來。」他指出，劉家愷前幾場狀況沒有很好，這場恢復應有水準。

劉家愷為猿隊二軍教頭劉榮華之子，對猿隊拿下首勝，他笑說前一天才剛吃母親節大餐，隔天就要對戰，「爸爸的球隊近況不是很好，他是希望他們能贏，但也希望我加油，各自把工作做好。」

劉家愷棄打從投站上一軍，現在又拿下勝投，「沒有多想，盡我的能力，幫球隊把分數守下來。」他表示，「中繼投手上場，不會想到要拿勝投，只希望把當下狀況降到最低，不要失分最好。」