中職／團隊打擊成績有點難看 龍隊攪局卻很有一套

今年球季味全龍隊重返一軍戰場，即使自認為還在「繳學費」的階段，但實際上他們不但沒有成為各隊的大補丸，反而常攪亂一池春水。如果沒有龍隊的攪局，目前的排名與勝率會完全不同，尤其是對戰味全成績差異甚大的統一及富邦。不僅如此，龍隊目前僅落後桃猿隊1.5場差，有可能在上半季不會墊底坐收。

點開聯盟網站查詢各項數據，龍隊投球成績雖是四隊之末，但其實與其他隊沒有太大的落差，守備成績甚至還贏過獅隊。他們與其他球隊最大的差異是在打擊成績，打擊率低到只有0.225，上壘率則是唯一不到3成的球隊。壘打數跟打點少得可憐，平均每場只有10.7個壘打數，與中信及樂天的13個壘打數，有明顯的落差。而且被三振多得誇張，平均每4個打席就要吞下一次老K，單場則是超過8次。

得失分方面，各隊的場均失分約3.8~4.8分，只差1分相距不大，而且龍隊為4.5分還不是墊底。場均得分方面，味全只有3.1分，與領先群的中信、統一及樂天都超過4分的成績比，有明顯的差異。若從得失分方面來看，悍將、桃猿雖是失分多於得分，但差異不到0.5分，唯獨龍隊的得失分差為-1.4分。

雖然從數據上看味全龍隊的戰力與其他隊都有不小的差異，但是他們在實際的賽事中，卻不像是這麼回事，而且戰績還那麼接近。首先，他們雖然得失分表現不理想，甚至平均勝分只有2.9分，平均敗分卻有4.3分，明顯是贏小輸大。但他們很懂得把握有機會贏的比賽，味全有超過10場賽事，勝分在3分以內。

主要原因是味全龍擅長打團體戰，球員並不特別在意自己成績。他們有兩位防禦率都在1左右，超難被攻破的先發投手：徐若熙及已離隊的布里悍。球團不會讓他們拚太長局數，而是分工合作，把後面賽事交給由呂偉晟、劉家愷、王玉譜、羅華韋中繼，以及9次救援成功的田澤純一，他們是被低估的勝利組團隊。雖是基於保護政策，先發投手負擔不用太多，又有強大的鐵牛棚以車輪戰應付，這樣的調度就足以讓他們不定時能輕鬆拿下勝利，而且因為防禦率都很低，即使只有些微分數領先，還是能穩穩拿下勝利。

龍隊的鐵牛棚中，多位投手防禦率都在1~2間，是聯盟數一數二的優異成績，難怪教練團常常敢讓先發提早下場。 聯合報系資料照片

在打擊方面，他們打者雖然多數個人成績不佳，球隊得分也不多，但常常有會有突然爆發的球員，包含棄將林旺衛、石翔宇都曾有石破天驚的一棒，幾乎防不勝防。另外他們很會把握得點圈、尤其是滿壘的狀況。他們在滿壘時打擊率高達3成以上，長打率及OPS更是五隊之冠，這讓他們獲得不少分數。味全龍獲得滿壘機會雖不高，但竟擊出傲視群雄的3支滿貫彈，無論分數上或氣勢上就大勝對手。這代表龍隊打線帳面成績不佳，實則是「不鳴則已，一鳴驚人」，不容小覷。

龍隊眾多打者的成績看起來都是出局保證，但對戰時對手稍有不慎，都可能被打出致命一擊，像是林旺衛今年就曾棒打蔡齊哲及古林睿煬兩大本土王牌。 聯合報系資料照片

另一位讓龍隊保持競爭力的功臣，則是前兩年在富邦悍將、幾乎讓教練團不知道怎麼使用的伍鐸。帳面上他的防禦率、WHIP等數據沒有因為換球而有所起色，還從滾地球型投手變成飛球型投手。不過他有吃局數的能力，還可以配合球隊先發、牛棚輪流出賽，讓教練團可以有更多彈性調度投手，而且減少年輕牛棚的負擔。

目前味全龍隊最強洋助人布里悍已經離隊，除了球團持續探詢更強的外援助陣外，王維中傷癒復出且漸入佳境，可以頂上先發輪值，另外還有林子昱也已是可用之兵。打擊方面，年輕好手陸續適應一軍戰場，包含李凱威、劉基鴻、郭天信、林驛騰等都已是難纏的打者，再加上有經驗的陳品捷，若龍隊如願網羅更具火力的洋砲，打擊成績應會持續往上爬。

味全龍現在已非開季時只會贏富邦的球隊，他們在5月份分別終止對戰統一的8連敗及對戰樂天的5連敗，還分別取得2連勝及3連勝的成績。目前龍隊在5月份戰績僅次於中信兄弟，絲毫不受布里悍離隊影響，還繳出更好的成績。他們球員不刻意追求個人成績，讓教練團靈活調度，反而收到不錯的成效，讓戰局出現意外的混亂。