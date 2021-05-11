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中職／怪物新人怕熱 徐若熙投完4局主動想退場

聯合報 / 記者陳宛晶／桃園即時報導
味全龍隊徐若熙。圖／味全龍隊提供
味全龍隊徐若熙。圖／味全龍隊提供

味全龍隊今天4：1擊敗樂天桃猿隊，隊史相隔7939天再嘗4連勝滋味，但「怪物新人」徐若熙還是拿不到勝投，此役先發「只」投4局、無失分，以無關勝敗收場，他賽後透露原因，全都出在太熱了。

徐若熙投完4局共用74球，球隊以3：0領先，若能投滿5局可望取得勝投資格，但第5局未獲繼續站上投手丘的機會，以4局無失分收工，僅被敲出3安打，送出5次三振、2次保送，防禦率下修為1.54。

總教練葉君璋指出，第4局投完有問徐若熙的狀況，「他是說太熱，有點累。」徐若熙也說：「比較熱，加上第一局用球數比較多，體力流失比較快，教練有問還可以嗎，我是說有點沒辦法。」

接下來該如何克服？葉君璋開玩笑說：「我覺得可以裝冷氣」，他表示徐若熙需要想辦法、自己克服，也相信他可以慢慢適應。

徐若熙用球數不多，也增添他投1休4的可能性，有望在天母球場上演周六王維中、周日徐若熙先發的重磅好戲。

徐若熙 葉君璋 樂天桃猿

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