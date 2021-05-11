中職／狂龍擒猿4連勝 劉家愷生涯首勝比徐若熙先拿到

在3：0領先局面退場，味全龍隊「怪物新人」徐若熙還是拿不到勝投，此役先發「只」投4局、無失分，以無關勝敗收場，龍隊終場以4：1贏球，推進4連勝、5連不敗，猿隊則是苦吞4連敗。

徐若熙本季的第9場出賽，第1局就展現K功，雖讓陳晨威敲出二壘打、保送林泓育，但單局內3個出局數都是三振，第2、3局各被敲1安打，猿隊無法從他手中串聯攻勢。

徐若熙投完4局共用74球，第5局未獲繼續站上投手丘的機會，以4局、無失分收工，僅被敲出3安打，送出5次三振、2次保送，確定無關勝敗，防禦率則是再度下修為1.54，此役用球數不多，也增添他在周日天母球場再次先發上陣的可能性。

猿隊由翁瑋均先發，龍隊首局就靠郭天信、陳品捷、赫雷拉的3安打串聯，先打下1分，第5局再趁翁瑋均控球不穩，1安打、2保送攻占滿壘，劉基鴻適時敲出安打、貢獻2分打點，幫助龍隊取得3：0領先。

龍隊第5局換投後，猿隊馬上就出現滿壘機會，劉家愷此時上場面對陳俊秀、廖健富，連兩棒都打向三壘被接殺，劉家愷踩住煞車，因貢獻度拿下生涯首勝，也獲選為單場MVP。

猿隊直到6局下才有分數進帳，林承飛、郭永維連續敲出長打攻下1分，卻無法再多搶分數，此役生涯首扛先發外野手的林立，敲出雙殺打，截斷猿隊攻勢。

龍隊隊史前一次拿到4連勝，已要追溯到1999年8月13日到16日，相隔7939天再嘗4連勝滋味。