王貞治盃／楊正宇致勝轟當英雄 新北二連霸

王貞治盃青棒賽冠軍戰新北市隊與高雄市隊交手形成投手戰，新北市隊6局楊正宇敲出陽春砲當英雄，率隊以1比0拿勝、完成王貞治盃二連霸，取得小馬青棒代表權，楊正宇拿下賽會MVP。

110年王貞治盃全國青棒錦標賽今天在三重棒球場舉行，新北市隊（穀保家商）與高雄市隊（高苑工商）分別派出陣中王牌投手林昱珉、邱駿威先發。

兩隊前5局都沒有拿下分數，6局上新北市隊靠著楊正宇陽春砲拿下致勝分，幫助球隊順利奪冠，也取得2021年美國小馬聯盟帕馬級亞太區青棒賽代表權，將以縣市學校名稱參賽。

新北市隊先發投手林昱珉用82球投完7局，僅被敲出3支安打，投出1次保送、10次三振，無失分、好投壓制，高中生涯最後一場比賽用勝投、冠軍畫下完美句點。

新北市隊總教練周宗志表示，因為選拔賽規定，這個比賽奪冠、報名球員就不能再打玉山盃青棒賽，「林昱珉自己也很清楚，這可能是高中最後一次登板，表現沒話說、給他100分。」

敲出致勝轟的楊正宇也是高三球員，周宗志表示，每個人都有當英雄的機會，「相信這發全壘打會跟隨他一輩子」。

楊正宇拿下生涯首座賽會最有價值球員（MVP），他表示高二開始跟著木棒組出賽，剛開始擊球準確度不是很好，一直到高二下學期才開始覺得有進步，這發全壘打是高三第4轟；楊正宇透露之前就有與邱駿威對決的經驗，知道他的武器是直球，今天鎖定直球攻擊、收到不錯的效果。

新北市隊完成王貞治盃二連霸，周宗志表示，這個學年無論是黑豹旗青棒賽、木棒聯賽都是亞軍作收，對陣中高三球員來說，高中最後一個比賽可以拿到冠軍，也是對他們的肯定，對整個球隊來說，這也是整年度重要的冠軍。

儘管不確定小馬青棒今年是否能夠如期舉行，面對接下來玉山盃青棒賽（Ｕ18世界盃棒球賽國內選拔賽），周宗志表示，這兩天會調整名單，應該會以穀保高一球員和鶯歌工商投手群組成聯隊參賽。