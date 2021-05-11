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中職／3：0領先退場 徐若熙還是拿不到勝投
味全龍隊「怪物新人」徐若熙的生涯首勝到來日，依然不是今天，此役面對樂天桃猿隊，先發投4局、無失分，送出5次三振，退場時雖握有3：0領先，還是無緣拿下勝投。
徐若熙本季前8場先發，累積0勝3敗、防禦率1.74，今天前進桃園球場，是他第二度遭遇猿隊。
徐若熙第1局就展現K功，雖讓陳晨威敲出二壘打、保送林泓育，但單局內3個出局數都是三振，第2、3局各被敲1安打，猿隊無法從他手中串聯攻勢。
徐若熙第4局面對首位打者廖健富投出保送，接著連續解決3人，投完4局共用74球，第5局未獲繼續站上投手丘的機會，改由莊玉彬接手。
龍隊第1局就有分數進帳，郭天信、陳品捷、赫雷拉的3支安打串聯，先打下1分，第5局再趁翁瑋均控球不穩，靠1安打、2保送攻占滿壘，劉基鴻適時敲出安打、貢獻2分打點，幫助龍隊取得3：0領先。
徐若熙投4局、無失分，僅被敲出3安打，送出5次三振、2次保送，此役確定無關勝敗，防禦率則是再度下修為1.54，用球數控制在74球，也增添他在周日天母球場再次先發上陣的可能性。
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