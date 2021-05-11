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中職／猿隊追平分沒收正確 曾總：但程序不對
味全龍隊9日以3：2擊敗樂天桃猿隊，8局下的關鍵挑戰，讓猿隊的追平分沒了，猿隊總教練曾豪駒在過程中兩度上場，引發球迷熱議，今天再談此事，他強調改判確實正確，但有疑的是程序，「確實是判錯了，但程序是不對的。」
該役打到8局下，龍隊只以1分領先，後援投手呂偉晟的投球彈到本壘後方，捕手蔣少宏認為有打到梁家榮、應屬死球，第一時間並未去撿球，讓二壘上的林立跑回追平分。
場上裁判討論後，認定為投手暴投、猿隊追平分算數，葉君璋在此時提出挑戰，經由重播輔助判決後確認球打到梁家榮的腳，且他揮棒過半，記好球一顆，林立需退回二壘，梁家榮繼續上場完成這個打席。
曾豪駒兩度上場提出質疑，第一次是因認為當時情況不屬觸身球，龍隊依據哪項規定挑戰，裁判解釋規則為「觸身球（投球是否擊中擊球員）」，不僅限於觸身球，第二次上場則是詢問是否已逾30秒、不符程序。
曾豪駒今天再談此事仍有不解，關於規則「觸身球（投球是否擊中擊球員）」，括弧內文字為解釋觸身球或解釋觸身球以外的狀況，條例上未寫清楚，對於程序更有不滿。
曾總表示，他的質疑在於為何不是龍隊先確定是否要挑戰，而是先等裁判討論完，再確認要不要挑戰，等於是有超過30秒的考慮權，「若當下裁判使用主動審視權去看，這我可以接受，但他們是說若兩隊還有挑戰權就不行。」
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