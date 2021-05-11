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王貞治盃／飆生涯最快152公里 陳志杰強化控球拚選秀

中央社 / 新北11日電
110年王貞治盃全國青棒錦標賽季軍戰11日登場，由桃園市（平鎮高中）隊與台南市（南英商工）隊交手，桃園先發投手陳志杰高中最後一戰，飆出生涯最速152公里，可惜球隊終場吞敗，殿軍作收。 中央社
110年王貞治盃全國青棒錦標賽季軍戰11日登場，由桃園市（平鎮高中）隊與台南市（南英商工）隊交手，桃園先發投手陳志杰高中最後一戰，飆出生涯最速152公里，可惜球隊終場吞敗，殿軍作收。 中央社

王貞治盃青棒賽季軍戰桃園市隊與台南市隊鏖戰至延長賽12局，桃園市隊因為捕手妨礙跑壘吞敗；桃園市先發投手陳志杰高中最後一戰，飆出生涯最速152公里，加強控球拚中職選秀。

110年王貞治盃全國青棒錦標賽今天在三重棒球場舉行，季軍戰由桃園市隊（平鎮高中）與台南市隊（南英商工）交手，兩隊鏖戰至延長賽12局，桃園市隊因為捕手妨礙跑壘，終場以3比4吞敗、排名第4名。

桃園市隊先發投手陳志杰高一最快球速就可以投到147公里，是球隊極力培養的好手，升上高三後表現越來越穩定，今天賽前高三全國性盃賽出賽維持0失分。

陳志杰今天先發用106球投6.2局，被敲出4支安打，投出10次三振，失掉2分（1分責失分），飆出生涯最快球速152公里；陳志杰表示，今天球速發揮的不錯，但控球還可以更好。

因為超齡的關係不能打玉山盃青棒賽，今天這場比賽也是陳志杰高中生涯最後一役，他表示場上遇到危機不會心急，一個一個慢慢解決打者。

沒有意外的話，陳志杰今年畢業將投入中職選秀，他表示，畢業前會繼續跟著平鎮練球，希望強化肌力和控球能力。

王貞治盃 平鎮高中 棒協

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