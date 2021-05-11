中職／扛外野翻版陳傑憲？林立：不拖累球隊才是重點

樂天桃猿隊今天出戰味全龍隊，先發打線有亮點，林立生涯首度擔任先發外野手，將負責右外野，他開玩笑說前次先發守外野，「做夢時守過」，得知先發打序時有嚇一跳，「但教練都這樣排了，我也沒時間再想嚇到了。」

林立在三壘的守備屢成大洞，前陣子調離先發打線一段時間，加強外野守備，先前已曾替補亮相過，今天直接扛起先發右外野手、第一棒。

被說是有創意的打線，總教練曾豪駒表示，重點還是要看有沒有好的效果，今天大膽啟用，「先讓他守守看，也練一段時間了，以他的腳程、臂力，應該是右邊比較適合。」

林立坦言，得知擔綱先發右外野手有嚇一跳，「但總教練都敢排了，既然上場，就是想辦法接到。」他表示，教練有說過會找空間讓他上場守外野，「應該是比較不會在關鍵時刻讓我上去守，自己在外野比較沒有那種程度。」

去年統一獅隊陳傑憲在游擊漏洞百出，守備失誤連帶影響打擊成績，在移往外野後才重新找回強打本色。

是否期望也能複製相同劇本？他說：「不知道欸！沒想過。」林立表示，「能夠守好、不拖累球隊才是重點，不管守哪裡都一樣，就是盡全力去做，結果好不好再來看，上場就是幫助球隊，這樣想會讓自己簡單一點。」