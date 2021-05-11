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中職／「檢查都沒事欸！」葉總聽聞羅嘉仁傷退納悶

聯合報 / 記者陳宛晶／桃園即時報導
總教練葉君璋接獲羅嘉仁受傷消息感到很納悶。 聯合報系資料照 記者陳正興／攝影
總教練葉君璋接獲羅嘉仁受傷消息感到很納悶。 聯合報系資料照 記者陳正興／攝影

味全龍隊34歲投手羅嘉仁今天在二軍展開復健賽，先發面對統一獅隊，卻只投0.1局、7球就因傷退場，重返賽場進度恐怕又倒退一大步，總教練葉君璋接獲回報，羅嘉仁是右手肘後側的位置會痛，和先前的傷處不同。

羅嘉仁原被設定是競爭先發輪值的人選之一，這是他生涯首度在春訓時就定位先發投手調整，卻因右肘發炎而掛傷號，今天是他本季首度在二軍登板，設定20球，結果只投0.1局、7球就因傷退場。

羅嘉仁首打席面對陳重廷，以游擊方向滾地球抓下出局數，面對第二棒江亮緯就投出觸身球，羅嘉仁隨即傷退，改由趙璟榮接替。

葉總今天在桃園球場督軍，接獲二軍回報，也是很不解，「投了7球就下去，檢查都沒問題欸！就很麻煩。」

防護員回報羅嘉仁疼痛的部位為右手肘後側，葉總表示，「後側的話，應該韌帶還好，可能是骨刺或肌腱。」

羅嘉仁 陳重廷 統一獅

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