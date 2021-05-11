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中職／聯盟公告防疫新措施 確定進場人數下修
國內疫情升溫，中職今天緊急召開內部會議，確定今天開始中職賽事加強防疫措施，聯盟公布細項，確定採梅花座、實聯制、全程戴口罩、禁止飲食等，呼籲球迷配合，共同維護安心、安全的看球環境。
聯盟聲明稿如下：
一、因應中央疫情指揮中心宣布即日起至6月8日，提升疫情警戒至第二級，中華職棒自今(11)日比賽起，配合指揮中心規範：採固定式座位、梅花座、實聯制、全程戴口罩、禁止飲食。並將實施以下限制措施，請球迷朋友共同配合，一起維護安心、安全的看球環境。
1.進場觀眾人數下修，採全梅花座。
2.場內全面禁止飲食。
3.全程配戴口罩。
4.採取實聯制進場。
二、因為疫情警戒升至二級的關係，原定13日（週四）舉行的「五搶一記者會」順延。日期另行公布。
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