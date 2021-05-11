中職／聯盟公告防疫新措施 確定進場人數下修

要說近期最悲情的投手，當然就是富邦悍將的左投手陳仕朋了，他在5日面對樂天的比賽，先發投7又1/3局，只丟掉2分，但隊友整場僅攻下1分，使得他無奈吞敗。陳仕朋本季先發出賽7場，其中有4場是QS(優質先發

2021-05-11 07:00