棒球／蔡鉦宇打過甲子園 日本求學成養分投入中職選秀

曾打過日本甲子園的台灣囝仔蔡鉦宇今年確定投入中職選秀，回顧旅日求學打球生涯，有辛苦、有後悔也有伴隨而來的成長，蔡鉦宇直言，選秀前這段時間想辦法努力表現、讓台灣球團看見。

蔡鉦宇高中時期就讀國內青棒名校穀保家商，讀完一年後決定到日本高校打球，就讀日本光星高等學院，高中期間曾在甲子園出賽2場，高中前2年在全國大賽敲出25轟，高中畢業時，日職樂天金鷲隊開出育成球員合約，但蔡鉦宇決定先到拓殖大學打球。

蔡鉦宇2018年大學畢業、投入日本職棒選秀會沒有獲得青睞，但他還是抱持著職棒夢，「都已經打到這個階段了，還是想要拚看看有沒有機會」，先後到日本獨立聯盟福島紅色希望隊、兵庫藍砂隊打拚。

今年25歲的蔡鉦宇表示，去年就有想過要回台灣發展，期間也有跟穀保總教練周宗志和家人討論，留在日本是一年一簽的合約，加上又是外國人身分，一直這樣下去也不是辦法。

蔡鉦宇回憶日本求學打球過程，當初沒有接受樂天開出育成球員的合約有點後悔，去年在兵庫藍砂隊打球沒有薪水，打球之餘還要去拉麵店打工維生，感覺不太能專注在球場上，雖然辛苦但都化為養分，蔡鉦宇表示，「打工的經驗，也讓我學會待人處事」。

蔡鉦宇今年3月左右回到台灣，目前持續維持訓練，之後也會加入業餘成棒隊實戰，目前守備位置一壘為主，三壘、二壘也可守，打擊則是他最有自信的部分。

蔡鉦宇表示，知道回台灣選秀競爭還是很激烈，這段期間想辦法精進，也有一段時間沒在台灣實戰了，「要比別人更努力，希望可以讓國內球隊看見、肯定我這個選手」。