中職／羅嘉仁又傷了！ 二軍出賽僅丟7球就退場

春訓以先發投手步調做調整的味全龍羅嘉仁，本季終於在二軍登板出賽，不過面對統一二軍僅投兩人次卻因傷提前退場，詳細傷勢仍待球團進一步說明。

味全總教練葉君璋在季前表定，先發輪值至少2席要由本土投手擔綱，具有旅美經驗的羅嘉仁本是候選人之一，不料開季傳出右手發炎後退出競爭，目前味全本土先發輪值由徐若熙、林子昱及傷癒歸隊的王維中擔綱，加上鋼龍(Drew Gagnon)、伍鐸(Bryan Woodall)組成，目前味全尚未有變動計畫。

而羅嘉仁也於今日面對統一二軍復出，賽前也被限制用球數最多20顆，雖然順利以游擊滾地球解決開路先鋒陳重廷，但面對下一棒打者江亮緯失控投出觸身球，隨後就因傷退場，而對於年紀偏大且近2年未於一軍出賽的羅嘉仁來說，此傷無疑成為延續職業生涯的隱憂。