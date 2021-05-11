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中職／疫情升溫 兩地賽事即刻執行梅花座、禁飲食

聯合報 / 記者陳宛晶／桃園即時報導
因應疫情升溫，桃園球場緊急調整座位。記者陳宛晶／攝影
因應疫情升溫，桃園球場緊急調整座位。記者陳宛晶／攝影

國內疫情升溫，避免大型集會，今天進行的中職桃園、台南球場兩地賽事，臨時接獲通知，今天就必須執行梅花座、場內禁止飲食，領隊浦韋青坦言非常苦惱，但防疫優先，球團也趕緊透過社群網站通知球迷注意事項。

因應疫情升溫，疫情警戒今天升至至第二級，相關限制措施先執行到6月8日、共4周，包括「原則上停辦室外500人以上，室內100人以上之集會活動，但上述集會活動若能採固定座位且為梅花座、實聯制、全程佩戴口罩、禁止飲食，得提報防疫計畫報請地方主管機構核准後實施。」

中職本季採取開放球場座位78%，可飲食、離開座位須戴口罩等措施，今天因疫情警戒升級召開內部會議，已先緊急通知今天的兩地賽事，就須執行梅花座、且場內禁止飲食。

桃園球場賽前大螢幕打上「請配合現場工作人員調整梅花座」，浦韋青證實，「這場比賽緊急調整為梅花座，也禁止飲食。」接下來的周末主題日預計將受到極大影響，他坦言非常苦惱，但全力配合聯盟與指揮中心，「防疫優先，現在趕快處理，球團也趕緊發出公告提醒球迷。」

東京奧運5搶1最終資格賽原訂本周四要舉辦記者會，公布賽程與售票相關細節，也緊急喊卡，確定防疫措施後擇日再公布。

中職 浦韋青

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