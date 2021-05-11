中職／江少慶二軍再登板 與張進德搭檔投2.1局失2分

富邦悍將隊準狀元江少慶今天第二度在二軍出賽，面對樂天桃猿隊二軍，投2.1局、共用54球，被敲3安打、失2分，送出4次三振，但也有3次保送，賽後防禦率8.31。

江少慶將投入今年中職選秀，與握有狀元籤的悍將隊已有默契，簽下自行培訓合約，上周二在二軍首度出賽，維持一周一場先發模式，為東京奧運5搶1最終資格賽、投入中職下半季調整，首戰投2局、用32球，第二戰設定用球數為60球。

江少慶開賽先面對詹智堯投出三振，隨後遭遇危機，林政華敲出安打、盜二壘遭阻殺出局，又連續對張閔勛、林智平投出保送，單局讓3名打者上壘，仍力保不失。

第2局演出三上三下後，江少慶在第3局又遇亂流，接連被林楷錡敲出安打、保送詹智堯，第二度遭遇林政華又被敲安，他在滿壘時三振張閔勛後退場，換上林晨樺接替，遭林智平敲出二壘打、丟掉2分，都記在江少慶帳上。

悍將隊一軍今天休兵，調度不少一軍球員到二軍出賽調整，由張進德擔任先發捕手、與江少慶搭檔，李宗賢、陳真也都在先發打線內。