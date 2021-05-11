日職／日媒評火腿洋將給70分 點名王柏融拉高平均

在球隊爭冠的道路上，洋將被視為是不可或缺的存在，今年因疫情影響，許多洋助人無法在開幕戰前抵達日本備戰，而經過一番折騰之後，目前大多數洋將已經加入球隊並完成出賽，日媒《週刊棒球ONLINE》也對洋聯6支球隊的洋將進行評分。

《週刊棒球ONLINE》點評火腿洋將，給出了全洋聯次高的70分，文章指出，由於疫情影響，除了王柏融以外的4名洋將，都在球季中才加入球隊。

火腿新簽下的洋將中，左投手厄林（Robbie Erlin）出賽3場，繳出不及格的7.20防禦率；曾在大聯盟繳出單季14轟、內外野都有涉略的洋砲羅德里奎茲(Ronny Rodriguez)，至今14個打數仍在苦等日職生涯首安。

不過球隊3位老面孔則是繳出好表現，費爾哈根（Drew VerHagen）重回先發輪值，在5月7日對上樂天拿下生涯首勝；取代在二軍調整的杉浦稔大，羅德里奎茲（Bryan Rodriguez）頂替牛棚空缺後表現亮眼，拿下3個中繼點及1次救援成功，防禦率仍然是0。

4月27日升上一軍的王柏融，報導提到處於合約最後一年的大王終於發揮本領，目前打擊率超過4成。在新洋將的表現令人失望下，費爾哈根、羅德里奎茲及王柏融補上球隊戰力，貢獻度非常高，因此給予70高分。此外洋聯其餘5隊，樂天金鷲40分、軟銀鷹50分、羅德海洋80分、西武獅50分、歐力士猛牛20分。